Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 11 | 25

Alle ore 11:25 del 13 marzo 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio, fornendo dati sul traffico in tempo reale. L’informazione riguarda le condizioni delle strade e eventuali situazioni di congestione o incidenti che interessano la rete stradale regionale. La comunicazione viene trasmessa attraverso i canali di Astral per aggiornare i cittadini sulle condizioni del traffico in quel momento.

Astral infomobilità di nuovo Bentrovati col informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sulla via Pontina siamo all'altezza di Aprilia a causa di un incidente avvenuto nelle prime ore del mattino circolazione al momento scorrevole verso la capitale mentre verso Latina strada chiusa per dà spazio alle operazioni di ripristino con deviazione sul posto veicolo in panne cantieri attivi creano incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma Teramo tra il raccordo è la Togliatti in direzione del centro poi sempre verso il centro traffico rallentato sulla via Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la Sara più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio