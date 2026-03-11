Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 11 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio, gestito dalla Regione Lazio, fornisce informazioni in tempo reale sulla circolazione stradale e eventuali disagi. È possibile ascoltare gli ultimi dettagli sulla situazione del traffico attraverso il canale ufficiale di Astral infomobilità.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo il grande raccordo anulare traffico rallentato diramazione Roma sud e doppia in carreggiata interna percorrendo via Salaria si rallenta a Monterotondo Scalo in prossimità dell'incrocio con via Nomentana nei due sensi di marcia in Tiburtina ti rallenta a Tivoli Terme tra via dell'Aeronautica e via Consolini nelle due direzioni in via Casilina rallentamenti e code tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia con ripercussioni alla viabilità di via di Vermicino percorrendo via Appia si rallenta in prossimità dei centri urbani...