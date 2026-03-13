Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 10 | 25

Oggi alle 10:25, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Le comunicazioni riguardano le condizioni del traffico e eventuali disagi lungo le principali strade della regione. Le informazioni vengono fornite in tempo reale per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti. La comunicazione si rivolge a chi percorre le vie di Roma e zone limitrofe.

Astral infomobilità nuovamente Bentrovati con informazioni in tempo reale di Astral infomobilità subito l'aggiornamento sulla via Pontina siamo all'altezza di Aprilia di un incidente avvenuto nelle prime ore del mattino si circola ancora solo su una corsia di marcia in direzione della capitale mentre verso Latina strada chiusa per dà spazio alle operazioni di ripristino inevitabili le ripercussioni con su via Nettunense via Fossignano via Vallelata invece risolto l'incidente sull'autostrada A1 roma-napoli all'altezza dello svincolo di Ceprano Al momento la viabilità è scorrevole in direzione di Napoli spostiamoci sul grande raccordo anulare...