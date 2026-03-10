Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 10 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione ha comunicato le ultime notizie riguardanti le condizioni del traffico e eventuali interventi in corso, offrendo informazioni utili ai cittadini che si spostano nella zona. Il servizio si rivolge a chi cerca dati aggiornati per pianificare i propri spostamenti quotidiani.

Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in esterna Tortolì incidente tra le uscite Trionfale Boccea circolazione regolare interna permangono i rallentamenti in cui per traffico della diramazione Roma Sud alla piace spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code per traffico da Portonaccio a io per la tangenziale est direzione centro Le altre notizie il trasporto pubblico per male sospesa la circolazione sulla ferrotramvia termini-centocelle proseguono le operazioni tecniche per il ripristino della linea in alternativa Gli utenti possono.