Incidente mortale sulla Pontina | due vittime chiusa la carreggiata verso Terracina

Aprilia, 13 marzo 2026 – Due persone sono morte in un incidente avvenuto sulla Pontina, ad Aprilia, in provincia di Latina. A seguito del sinistro, la carreggiata della strada statale in direzione Terracina, al km 43, è stata temporaneamente chiusa. Per la viabilità è stata istituita l’ uscita obbligatoria al km 42,900 su via del Tufetto. Disagi anche in direzione Roma, dove al momento risulta chiusa la corsia di sorpasso. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della circolazione e per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

