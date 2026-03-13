Via Torino | 9mila mq di asfalto rosso e 2km di binari nuovi

Il 10 marzo 2026, via Torino a Milano è stata chiusa al traffico per lavori di ristrutturazione. Il cantiere interessa un’area di circa 9mila metri quadrati, coperta da asfalto rosso, e prevede l’installazione di 2 chilometri di nuovi binari. L’intervento, che durerà fino a settembre, coinvolge il centro della città e ha portato a una significativa modifica al traffico della zona.

La centralissima via Torino di Milano si è svegliata impacchettata il 10 marzo 2026, segnando l’inizio di un cantiere che durerà fino a settembre. Il cuore dello shopping meneghino vive una trasformazione radicale con la rimozione dei masselli storici per garantire maggiore sicurezza stradale alle due ruote. Questo intervento, programmato da tempo dal Comune, non riguarda solo la superficie stradale ma tocca anche i binari del tram e ridefinisce il paesaggio urbano. Si tratta di un’operazione complessa che vede coinvolti 9mila metri quadri di superficie e 2mila metri di binari, dove il 65% sarà ricoperto da asfalto rosso mentre il restante 35% conserverà la pietra originale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Via Torino: 9mila mq di asfalto rosso e 2km di binari nuovi Articoli correlati Montecalvo: 2.000 mq di asfalto abusivo, tre deferitiNel comune di Montecalvo Irpino, le forze dell’ordine hanno identificato e deferito tre soggetti responsabili della costruzione illegale di un... Aster, nel 2025 stesi oltre 200mila mq di asfalto"Un bilancio che evidenzia la solidità della nostra azienda e la sua capacità di essere ogni giorno un punto di riferimento e uno strumento al...