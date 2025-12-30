Aster nel 2025 stesi oltre 200mila mq di asfalto

Nel 2025, Aster ha completato la posa di oltre 200.000 metri quadrati di asfalto, registrando un leggero aumento rispetto all’anno precedente. Sono stati inoltre realizzati circa 19.000 metri quadrati di rifacimento di marciapiedi e percorsi pedonali. Questi interventi testimoniano l’impegno dell’azienda nel migliorare la rete stradale e i percorsi pedonali, contribuendo alla sicurezza e alla qualità della mobilità urbana.

Momento di bilanci anche per Aster. Nel corso del 2025 sono stati stesi oltre 200mila metri quadrati di asfalto, con un lieve incremento rispetto al 2024, e realizzati 19mila metri quadrati di rifacimento dei marciapiedi, compresi i percorsi pedonali.In ambito pronto intervento, sono state 4.500. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Aster, nel 2025 stesi oltre 200mila mq di asfalto Leggi anche: Oltre 3.000 mq di spazi per eventi per il più grande centro congressi nel centro di Milano Leggi anche: Festival della Scienza, l'edizione 2025 si è chiusa con oltre 200mila presenze Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Aster, nel 2025 stesi oltre 200mila mq di asfalto - "Un bilancio che evidenzia la solidità della nostra azienda e la sua capacità di essere ogni giorno un punto di riferimento e uno strumento al servizio dell’amministrazione e dei cittadini", dichiara ... genovatoday.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.