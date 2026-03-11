Montecalvo | 2.000 mq di asfalto abusivo tre deferiti

A Montecalvo Irpino, le forze dell’ordine hanno scoperto e deferito tre persone coinvolte nella realizzazione di un circuito di asfalto su un terreno agricolo vincolato. L’intervento ha portato all’identificazione di circa 2.000 metri quadrati di asfalto costruiti senza autorizzazioni. I tre individui sono stati segnalati per aver effettuato lavori edilizi abusivi nel territorio comunale.

Nel comune di Montecalvo Irpino, le forze dell’ordine hanno identificato e deferito tre soggetti responsabili della costruzione illegale di un circuito bituminato su terreno agricolo vincolato. L’intervento dei Carabinieri del Nucleo Forestale di Ariano Irpino ha portato al sequestro penale dell’intera area interessata dai lavori abusivi. L’inchiesta si è concentrata su una superficie di circa 2.000 metri quadrati trasformata senza alcuna autorizzazione preventiva da parte degli enti competenti. I tre indagati, tra cui il proprietario terriero e due imprenditori locali, sono stati portati davanti all’Autorità Giudiziaria competente per rispondere di reati ambientali e paesaggistici in un’area sottoposta a vincolo idrogeologico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montecalvo: 2.000 mq di asfalto abusivo, tre deferiti Articoli correlati Rimini: 125.000 mq di energia, 1.000 brand e il futuro dell’idrogenoLa capitale della transizione energetica è oggi Rimini, dove dal 4 al 6 marzo 2026 si svolge KEY – The Energy Transition Expo. Flumeri, Carabinieri sequestrano capannone abusivo di 400 mqNello specifico, l’attività investigativa dei militari permetteva di accertare che un uomo del posto, in qualità di titolare di un’azienda della...