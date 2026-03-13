Il Campidoglio ha dato il via libera definitivo allo stadio della Roma, approvando il Piano di fattibilità tecnica ed economica con 39 voti favorevoli, cinque astensioni e nessun contrario. La delibera riguarda la realizzazione del nuovo impianto nell’area di Pietralata. La decisione è stata comunicata dal sindaco durante una riunione dell’Assemblea capitolina. La giornata è stata definita storica dal primo cittadino.

L'Assemblea capitolina ha approvato con trentanove voti a favore, cinque astenuti e nessun contrario la delibera sul Piano di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) del nuovo stadio della Roma nell'area di Pietralata. Oltre alla maggioranza, hanno votato a favore anche Lega, Forza Italia, Azione e Noi Moderati. Si sono invece astenuti i consiglieri di Fratelli d'Italia, mentre il Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto. Al momento delle votazioni, in aula erano presenti quarantasei consiglieri, incluso anche il sindaco Roberto Gualtieri. Dopo quello del 2023, è il secondo passaggio in Aula Giulio Cesare e che ratifica di fatto l'interesse pubblico sul progetto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Via libera definitivo del Campidoglio per lo stadio della Roma. Gualtieri: "Giornata storica"

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