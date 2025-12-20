Il turismo lento sarà progettato a tavolino

PERUGIA - " Il turismo lento non è una nicchia, ma una leva strategica capace di generare economia, lavoro, coesione sociale e di restituire centralità alle aree interne e ai borghi". Lo ha detto l’assessore regionale Simona Meloni, in occasione del via libera della Giunta all’ Osservatorio del Turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile. "Si tratta di un passaggio strategico - spiega Meloni - per accompagnare la definizione del Regolamento regionale sugli itinerari del turismo lento e per rafforzare una delle vocazioni più identitarie e competitive dell’ Umbria. L’Osservatorio nasce come gruppo di lavoro interdisciplinare, senza oneri per il bilancio regionale, con funzioni di studio, analisi e proposta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

