Cammino di San Bernardo | Itinerarium riapre la Via Francisca Novarese tra storia cultura e trekking di 11 tappe

Itinerarium ha riaperto il Cammino di San Bernardo, un percorso storico che collega il Novarese al Passo del Sempione, offrendo agli escursionisti un viaggio tra antiche vie e paesaggi naturali. La nuova iniziativa propone 11 tappe tra boschi, villaggi e siti di interesse culturale, invitando chi ama il trekking a scoprire un itinerario secolare che attraversa le Alpi. La ripresa del cammino permette di rivivere le tracce lasciate dai pellegrini e dai viandanti di un tempo, integrando storia e natura in modo coinvolgente.

Dal Novarese al Sempione: Itinerarium Riscopre il Cammino di San Bernardo. Un nuovo itinerario di trekking immersivo ripercorrerà le tracce storiche del Cammino di San Bernardo delle Alpi, un percorso secolare che collega il Novarese al Passo del Sempione. L'iniziativa, promossa da Itinerarium a partire da marzo 2026, si articola in undici tappe domenicali, offrendo un'esperienza di viaggio tra natura, cultura e tradizioni locali, con il supporto dell'associazione Amici di Santiago. Un Percorso nella Storia: La Via Francisca Novarese. Il Cammino di San Bernardo non è un'invenzione moderna, ma una riappropriazione di un percorso antico.