San Rossore tornano i giovedì di galoppo Sette corse in programma tra piano e ostacoli

A San Rossore riprendono i tradizionali giovedì di galoppo, con un programma che prevede sette corse. L’evento comprende tre prove in ostacoli e quattro in pista piana, offrendo un’occasione di incontro tra appassionati e professionisti del settore. La giornata si inserisce nel calendario equestre locale, evidenziando l’importanza delle competizioni ippiche nella regione.

Tornano i giovedì di corse al galoppo a San Rossore con un programma misto fatto di tre prove in ostacoli e quattro in piano. Una corsa tradizionale del programma in piano è il premio “I Sellai di Pisa” che portano avanti, nel laboratorio di via Due Arni, un’antica attività legata al “paese dei cavalli”. La corsa è un handicap per femmine di 4 anni sulla distanza di 1900 metri con un soggetto, Pozzo di Bugia, che, malgrado il top weight, parrebbe declassato avendo frequentato senza sfigurare compagnie classiche. All’opposizione, le più qualificate parrebbero Queen of Ice e Ciudad Juarez. Un’altra corsa ormai nella tradizione dell’ippodromo è il premio che ricorda Ennio Rinaldi (maiden sui 1500 metri) che fu uomo di cavalli per tutta la vita al seguito di grandi trainer come Federico Regoli e Vittorio Ugo Penco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

