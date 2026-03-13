Con l’arrivo della primavera, le prime regine di Vespa velutina si stanno attivando alla ricerca di zuccheri. Un’entomologa ha spiegato che questo è il momento ideale per posizionare le trappole e catturare queste insetti prima che si moltiplichino ulteriormente. Le regine si stanno muovendo nelle aree urbane e rurali, anticipando l’espansione della colonia.

Roma, 13 marzo 2026 – Stanno arrivando, con i primi tepori della primavera imminente. Le prime regine di Vespa velutina, specie aliena invasiva, nemica delle api, cominciano a farsi vedere in giro “ed è stato individuato anche qualche abbozzo di nido, ad esempio nelle zone costiere e più calde della Toscana e della Liguria”. Laura Bortolotti, entomologa di Crea e anima del progetto Stopvelutina, ha già scritto agli apicoltori “perché questo è il periodo perfetto per piazzare le trappole”. Le trappole per le Vespe velutine. Ma come si ‘ingabbiano’ i calabroni dalle zampe gialle? Con le bottiglie di plastica riempite di birra, “perché la prima cosa che fa una regina quando esce dalla diapausa è proprio quella di cercare lo zucchero, ne ha bisogno per recuperare le riserve energetiche che ha perso durante l’inverno”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vespa velutina, le prime regine a caccia di zuccheri. L’entomologa: “Questo è il periodo giusto per piazzare le trappole”

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