Referendum da Forlì un treno per il sì Tassinari FI | Passaggio importante per modernizzare il sistema giudiziario
Venerdì mattina una delegazione di Forza Italia partirà dalla stazione di Forlì in direzione di Bologna. La squadra, guidata dalla deputata e coordinatrice regionale per l’Emilia-Romagna, coinvolge anche il membro Joseph William Catalano. L’obiettivo è promuovere il sì al referendum, in un evento che coinvolge rappresentanti della provincia di Forlì-Cesena.
Partirà venerdì mattina dalla stazione di Forlì, direzione Bologna, una delegazione di Forza Italia della provincia di Forlì-Cesena, guidata dalla deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna, Rosaria Tassinari, e composta tra gli altri da Joseph William Catalano. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Articoli correlati
Referendum: sabato treno per il sì anche a Firenze, FI prenota 80 postiForza Italia si prepara anche in Toscana all'iniziativa nazionale 'un treno per il sì'.
Casellati sostiene referendum per rilanciare credibilità e trasparenza del sistema giudiziario italianoLa presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, ha espresso il proprio sostegno a un referendum popolare volto a rilanciare la fiducia nel...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum da Forlì un treno per il sì...
Temi più discussi: Referendum, da Forlì un treno per il sì. Tassinari (FI): Passaggio importante per modernizzare il sistema giudiziario; ReferenDUMB: un incontro pubblico per approfondire il referendum sulla giustizia; Referendum del 22 e 23 marzo: a Forlì un confronto pubblico per orientarsi tra sì e no; Referendum sulla giustizia: CDO Romagna promuove un incontro pubblico perapprofondire le ragioni del Sì.
Referendum giustizia: lunedì sera incontro a San Mauro PascoliAlla Sala Gramsci di San Mauro Pascoli si terrà un incontro pubblico sul referendum per la riforma della giustizia. livingcesenatico.it
ReferenDUMB: un incontro pubblico per approfondire il referendum sulla giustiziaSi intitola ReferenDUMB l’incontro pubblico organizzato da Forlì2035, in programma mercoledì 4 marzo alle ore 18.30 presso il BiFOR di Piazza Cavour 14 a Forlì. L’iniziativa ha l’obiettivo di spiegare ... forli24ore.it
Si smaterializza il caso Bartolozzi. Esplode il caso Gratteri. Tutto in una mattinata. A undici giorni dal referendum. Pura coincidenza Oppure abile regia Stiamo ai fatti. Di Liana Milella facebook
Meloni vuole far fuori Giusi Bartolozzi dopo il referendum. E c’è già il suo sostituto. Urne. Se vince il No, Bartolozzi sarà trasferita al ministero: al suo posto il capo del legislativo In tv senza chiedere l’autorizzazione a Nordio. @salvini_giacomo x.com