Treno per il sì | Tassinari parte da Forlì per la riforma

Venerdì mattina un treno ad alta velocità partirà da Forlì in direzione di Bologna. A bordo ci sarà una delegazione guidata dalla deputata Rosaria Tassinari, che si recherà nella città emiliana per sostenere il “sì” al referendum sulla giustizia. L’obiettivo è partecipare a un evento pubblico in vista della consultazione. La partenza è prevista in mattinata, con arrivo nel capoluogo emiliano poco dopo.

Venerdì mattina partirà da Forlì un treno ad alta velocità diretto a Bologna, dove si formerà una delegazione guidata dalla deputata Rosaria Tassinari per sostenere il "sì al referendum sulla giustizia. L'iniziativa, denominata Una freccia per il sì, vedrà la partecipazione di dirigenti locali e rappresentanti della società civile che raggiungeranno Milano per un confronto con i vertici del partito. L'evento si inserisce in un calendario preciso che prevede tappe successive: partenze da Torino e