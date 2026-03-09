Referendum giustizia | incontro pubblico del comitato Sì riforma di Atessa

L’incontro è stato organizzato dal comitato di Atessa “SìRiforma”, promosso da cittadini che intendono contribuire in modo informato e costruttivo al dibattito sulla riforma. Il comitato sostiene il voto favorevole, ritenendo la riforma un’opportunità di rafforzamento e maggiore efficienza delle istituzioni. Il neo nascente comitato “SiRiforma” di Atessa, composto da cittadini desiderosi di partecipare attivamente al dibattito sulla riforma in programma per il prossimo 22-23 marzo, ha ufficialmente annunciato il suo sostegno al voto favorevole. La riforma, secondo i membri del comitato, rappresenta un’occasione per rafforzare e aumentare l’efficienza delle istituzioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum sulla riforma della giustizia: a Bobbio un incontro pubblico per approfondire le ragioni del “Sì”

Grottaglie, incontro pubblico sulla riforma della giustizia: focus sul referendum e le ragioni del “SÌ”Grottaglie ospiterà un incontro pubblico dedicato al tema della riforma della giustizia e ai quesiti referendari.

Referendum giustizia: perché voto NO (e cosa rischia l’antimafia)

Contenuti utili per approfondire Referendum giustizia

Temi più discussi: Referendum sulla riforma della giustizia: incontri pubblici in Statale; Referendum Giustizia: a Lucca incontro pubblico con Nadia Urbinati; Referendum sulla giustizia 2026. La riforma Nordio, spiegata in breve; Referendum, le ragioni del No nel nostro incontro.

Referendum sulla Giustizia, a Latina l’iniziativa di Fratelli d’Italia: incontro il 9 marzoReferendum Giustizia 2026, a Latina l’incontro Le ragioni del Sì promosso da Fratelli d’Italia. Appuntamento il 9 marzo all’Hotel Europa con Calandrini e Balboni ... latinaquotidiano.it

Referendum sulla giustizia, sì e no a confronto al Bioparco di Sicilia a CariniIl 10 marzo alle ore 17.30 al Bioparco di Sicilia, a Carini, si terrà un incontro sul referendum sulla giustizia, in programma il 22 e 23 marzo. Luigi Miceli, componente ufficio di presidenza del Cpi ... teleoccidente.it

Non è un referendum sul Governo, ma sulla giustizia: un’occasione storica e irripetibile per modernizzarla e per sottrarla finalmente alla piaga del correntismo politicizzato. Non sprechiamola. Il 22 e il 23 marzo votiamo Sì. - facebook.com facebook

Referendum giustizia, la frecciatina di Calenda a Gratteri: “Non sono né massone né indagato, ma voterò Sì” x.com