Genoa-Roma | verso il rientro in gruppo Soulé ed Hermoso Ci prova anche Dybala

Matias Soulé sta cercando di recuperare dalla pubalgia e si sta allenando con la Roma in vista della partita contro il Genoa. Anche Hermoso si sta preparando per tornare in gruppo, mentre Dybala sta svolgendo allenamenti mirati per il rientro. La squadra lavora per riavere tutti disponibili in vista dell’incontro di Marassi.

Sta provando a smaltire la pubalgia Matias Soulé in casa Roma. L'esterno argentino vuole esserci per il match di Marassi contro il Genoa dell'ex bandiera giallorossa Daniele De Rossi. Come scrive Il Tempo, Soulé proverà a sfruttare l'intera settimana per poter recuperare al meglio, dato che non ci saranno impegni di coppa per la squadra di Gasperini, che invece sarà occupata giovedì prossimo nella delicata sfida degli ottavi di finale di andata di Europa League, al Dall'Ara contro il Bologna.