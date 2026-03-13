Verona | i tutor hanno fermato risse e disarmato aggressori

A Verona, i tutor scolastici sono intervenuti per fermare risse e disarmare aggressori. Durante alcune occasioni, hanno saputo gestire situazioni di tensione tra studenti, evitando che degenerassero. Gli interventi dei tutor hanno contribuito a mantenere l’ordine e a prevenire escalation di violenza nelle scuole della città. La presenza di queste figure ha rappresentato un elemento di supporto per il personale scolastico e gli studenti.

Nel cuore di Verona, un incontro straordinario tra studenti e istituzioni ha messo in luce il ruolo cruciale dei nuovi school tutor nel contenere episodi di violenza nelle scuole. Durante l’assemblea svoltasi nell’Istituto Fermo Corni in largo Aldo Moro, è emerso come questi operatori abbiano già smontato diverse situazioni a rischio, dal disarmo di uno studente con una spranga alla prevenzione di risse imminenti. La proposta dell’incontro nasce direttamente dalla richiesta degli stessi ragazzi, desiderosi di difendere l’immagine della loro scuola contro narrazioni mediatiche che li dipingono solo come autori di devianza. L’intervento si è... 🔗 Leggi su Ameve.eu

