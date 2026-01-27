L'amministrazione di Modena ha introdotto gli school tutor per supportare gli studenti, al fine di prevenire episodi di bullismo e risse. Questi tutor saranno presenti nelle scuole per mediare e favorire un ambiente più sicuro e rispettoso, contribuendo alla crescita civile degli studenti e alla tutela del benessere scolastico.

Modena, 27 gennaio 2026 – Dopo i recenti episodi di cronaca che hanno coinvolto alcune scuole modenesi, l’amministrazione comunale ha rafforzato le misure di prevenzione con l’introduzione degli school tutor. A partire dalla giornata di ieri, otto operatori, riconoscibili da un giubbino fluorescente, hanno iniziato a lavorare davanti ad alcuni istituti scolastici della città – Selmi, Wiligelmo, Guarini, Barozzi e Corni – negli orari più delicati. School tutor a Modena, via al progetto per sorvegliare l'entrata e l'uscita dalle scuole contro risse e aggressioni. Il video School tutor, il servizio di Comune e Polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bullismo e risse, ecco i tutor: “Saremo con gli studenti per mediare e prevenire”

A partire dal 26 gennaio a Modena, saranno presenti davanti alle scuole degli operatori chiamati

