La Russia torna alla Biennale di Venezia protestano 22 ministri europei | È inaccettabile E l’Ue minaccia di tagliare i fondi

La Russia partecipa di nuovo alla Biennale di Venezia, mentre ventidue ministri europei della Cultura esprimono il loro dissenso con una lettera ufficiale. Nel documento, i rappresentanti di venti paesi dell’Unione Europea, oltre a Norvegia e Ucraina, criticano la presenza russa e affermano che non c’è spazio per l’arte quando i civili sono colpiti dai missili. L’Unione Europea valuta inoltre la possibilità di ridurre i fondi destinati all’evento.

«Non c’è posto per l’arte quando i civili muoiono sotto il fuoco dei missili». Usa toni duri la lettera trasmessa alla Biennale di Venezia con le firme dei ministri della Cultura di 20 Stati Ue, Norvegia e Ucraina. Il riferimento è alla partecipazione della Russia – la prima dal 2022, l’anno dell’invasione dell’ucraina – alla 61esima esposizione. «Noi sottoscritti – si legge nella lettera – esprimiamo pertanto la nostra profonda preoccupazione per il rischio significativo di una strumentalizzazione da parte della Federazione Russa della sua partecipazione alla Biennale di Venezia, per proiettare un’immagine di legittimità e accettazione internazionale in netto contrasto con la realtà della guerra in corso della Russia contro l’Ucraina e la distruzione del patrimonio culturale ucraino, e con le sanzioni europee e internazionali». 🔗 Leggi su Open.online

