Appicca il fuoco ad un' autovettura e scappa piromane 23enne arrestato e subito scarcerato
Questa volta c'è un piromane, o presunto tale. Un ventitreenne di Licata è stato arrestato, in flagranza di reato, dai poliziotti del commissariato cittadino perché ritenuto l'autore dell'incendio appiccato alla Skoda Fabia di proprietà un concittadino settantatreenne. Il giovane, su disposizione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
