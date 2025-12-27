Appicca il fuoco ad un' autovettura e scappa piromane 23enne inseguito e arrestato

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa volta c'è un piromane, o presunto tale. Un ventitreenne di Licata è stato arrestato, in flagranza di reato, dai poliziotti del commissariato cittadino perché ritenuto l'autore dell'incendio appiccato alla Skoda Fabia di proprietà un concittadino settantatreenne. Il giovane, su disposizione.

