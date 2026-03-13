Vela racconta la Venezia accessibile alle Paralimpiadi

Oggi a Cortina d’Ampezzo, negli spazi di Casa Veneto, si è svolto un incontro dedicato all’accessibilità di Venezia, con un focus sulla possibilità di visitare la città durante le Paralimpiadi. Un rappresentante ha illustrato le iniziative e le misure adottate per rendere Venezia fruibile a tutti, nonostante le sue caratteristiche architettoniche e infrastrutturali. L’evento ha coinvolto vari esperti e operatori del settore.

A Cortina, negli spazi di Casa Veneto, un focus sul lavoro svolto negli ultimi anni per abbattere barriere fisiche e culturali Venezia è una città accessibile, nonostante la sua conformazione. Se ne è parlato oggi negli spazi di Casa Veneto, a Cortina d’Ampezzo, nel corso di un momento di approfondimento sul tema all’interno del panel “Le destinazioni venete accessibili”. Il focus, intitolato “Venezia accessibile, un ponte per l’inclusione”, si inserisce nel programma di cinque appuntamenti quotidiani che, dal 9 al 13 marzo, hanno animato Casa Veneto con riflessioni su disabilità, tecnologia, turismo e innovazione sociale, in occasione delle Paralimpiadi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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