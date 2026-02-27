Una Venezia accessibile per disabili e anziani | presentata la petizione

Un gruppo di cittadini ha presentato oggi a Ca' Farsetti una petizione firmata da 767 persone, chiedendo al Comune di intervenire per migliorare l’accessibilità di Venezia. La petizione si concentra sulla necessità di eliminare le barriere architettoniche e di rendere la città più fruibile per disabili e anziani, sollecitando un intervento più rapido e mirato da parte delle autorità locali.

Un gruppo di cittadini che si definiscono «sensibili all’eliminazione delle barriere architettoniche» ha presentato oggi a Ca' Farsetti la petizione, sottoscritta da 767 persone, che chiede al Comune di accelerare - e in alcuni casi cambiare approccio - per quanto riguarda la percorribilità di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Ecologica, accessibile e sostenibile: presentata la carrozzina CAB, per una balneazione a portata di tuttiL'apparecchiatura è stata realizzata dall’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna e dal Cineclub Impresa Sociale, con il contributo... Ferrara Partecipata chiede più sicurezza sulle strade: presentata una petizione al sindacoIl forum Ferrara Partecipata, ha presentato una petizione per la messa in sicurezza di via Venti Settembre. La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web. Temi più discussi: Venezia riscrive la sua storia: il Museo Correr diventa il Grande Correr; home - regione.fvg.it; Cortina, dalle Olimpiadi verso un modello di città accessibile per tutti; La Fiamma Paralimpica arriva in città. Venezia accessibile. Dalla Regione 300 mila euro a servizi di trasporto per disabili e anzianiAssicurare la piena fruibilità della città e dei suoi luoghi pubblici a tutti i cittadini è una scelta di civiltà che condividiamo con l’amministrazione veneziana e che troverà continuità anche nel ... quotidianosanita.it VENEZIA ACCESSIBILE FINO A DOPO CARNEVALEAnche quest'anno, per la sesta volta consecutiva Le barriere si superano di corsa: grazie alle rampe allestite per la Venicemarathon, dal 20 ottobre all'8 marzo tredici ponti di Venezia, da San ... disabili.com La biblioteca sale a bordo e viaggia con te! La VEZ e RETE Biblioteche Venezia, in collaborazione con AVM/Actv, lancia una nuova campagna sui mezzi pubblici per raccontare un modo diverso di vivere la lettura: più libero, più accessibile, più vicino all - facebook.com facebook