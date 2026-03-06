Marzo tra running yoga e relax | 6 eventi da non perdere

A marzo, gli italiani potranno partecipare a sei eventi dedicati a running, yoga e relax, con l’obiettivo di promuovere il benessere di mente e corpo. Questi appuntamenti coinvolgono diverse località e si concentrano su attività sportive e di relax. Il 2026 rappresenta un punto di svolta, segnando un cambiamento importante nel modo di concepire il benessere personale.

Tra nuove abitudini e progettualità territoriali, marzo diventa il mese ideale per riscoprire movimento, natura ed equilibrio attraverso eventi dedicati a sport, yoga e vacanze attive. Il futuro del benessere di mente e corpo è sempre tra gli obiettivi principali degli italiani. Il 2026, poi, segna un cambio di paradigma netto. Si abbandona il culto della performance e del risultato immediato per abbracciare prevenzione, continuità e ascolto. Secondo un sondaggio di YouGov Italia condotto a gennaio 2026, l'87% degli italiani si è dato almeno un buon proposito legato al benessere, ma il 39% dichiara di non trovare il tempo per metterlo in pratica e solo il 7% riesce a mantenere con costanza i propri obiettivi.

Eventi a Napoli, appuntamenti da non perdere da venerdì 6 a domenica 8 marzo 2026

Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 7 e domenica 8 Marzo

