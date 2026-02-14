Olimpia Milano a Cremona per la Coppa Italia | Vanoli senza Casarin

L’Olimpia Milano si prepara a sfidare la Vanoli a Cremona per la Coppa Italia, dopo che la squadra di casa ha perso Casarin per infortunio. La sconfitta contro Dubai, che ha compromesso le chance di qualificarsi ai playoff di Eurolega, ha portato alla sospensione del campionato. La squadra milanese spera di riscattarsi in questa occasione, mentre i cremonesi vogliono approfittare della situazione.

La sconfitta contro Dubai ha ridotto le probabilità di rientrare nella corsa ai playoff di Eurolega, e la stagione va ora in pausa. l’attenzione si concentra sul campionato, con la trasferta di Cremona in programma domani alle 20 e, poco dopo, la Final Eight di Coppa Italia 2026 a Torino, dove Milano mira a conquistare il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa. La sconfitta contro Dubai ha modificato significativamente il panorama: le possibilità di rientrare nella post-season sono diminuite e il focus si sposta sui prossimo impegni di campionato. Peppe Poeta dovrebbe presentarsi al PalaRadi con lo stesso roster delle ultime uscite. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Davide Casarin lascia la Vanoli Cremona dopo aver subito un trauma al ginocchio sinistro.

La partita tra Vanoli Cremona e Olimpia Milano si gioca perché le due squadre cercano punti importanti in campionato.

