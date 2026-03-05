Il Vangelo del 5 marzo 2026 racconta una parabola che invita a non chiudere il cuore. Don Luigi Maria Epicoco commenta questa scena, proponendo una riflessione sulla misericordia e sulla comprensione. La parabola si concentra su un episodio che coinvolge un incontro tra due persone, evidenziando l'importanza di aprirsi agli altri. La lettura proposta dal sacerdote si basa sul testo sacro e sulla sua interpretazione.

Meditiamo il Vangelo del 5 marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Il Vangelo di oggi ci restituisce un’immagine molto forte, che va oltre il mero concetto di ricchezza e povertà, ma pone l’accento sulla responsabilità di ognuno di noi nei confronti degli altri e dell’avere un cuore chiuso, cieco. Questo ci fa comprendere cosa conta realmente di fronte all’Altissimo. In quel tempo, Gesù disse ai farisei:«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Vangelo del 5 marzo 2026: la parabola che esorta a non chiudere il cuore

Nella parabola che Gesù racconta nella pagina del Vangelo di Luca, solo il povero viene chiamato per nome: Lazzaro. Il ricco, invece, resta senza nome. Questo dettaglio non è secondario.

