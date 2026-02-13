Vangelo del 13 febbraio 2026 | Effatà il comando che guarisce il cuore

Oggi, nel centro di Roma, don Luigi Maria Epicoco ha aperto la messa mattutina ricordando il Vangelo del 13 febbraio 2026, in cui Gesù guarisce un uomo sordomuto con il comando “Effatà”. La scena si svolge davanti a una folla riunita in chiesa, e il sacerdote ha sottolineato come quel gesto semplice, ma potente, possa cambiare la vita di chi si trova nel silenzio e nell’isolamento. Epicoco ha evidenziato che il vero miracolo risiede nel fatto che Gesù non solo ridona l’udito e la parola, ma invita anche a aprire il cuore alla misericordia. Questo

Meditiamo il Vangelo del 13 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco Nel Vangelo di oggi, Gesù incontro un uomo sordomuto e con un semplice gesto e una parola, "Effatà" (Apriti), gli permette di tornare ad ascoltare e parlare. Tra le righe, è un invito per ognuno di noi a lasciare che il Signore guarisca ciò che abbiamo chiuso poiché timorosi, pieni di dolore oppure increduli. In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidòne, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli.