Minori Save the Children | Aumentano i denunciati o arrestati per reati violenti

Secondo Save the Children, in Italia si registra un incremento di minori denunciati o arrestati per reati violenti. Le forze dell'ordine hanno segnalato un aumento di episodi di rapine, risse e lesioni personali, alcuni caratterizzati da una violenza che appare particolarmente brutale. Viene inoltre evidenziato un diffuso indebolimento delle capacità emotive tra i giovani coinvolti.

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - - "Sono aumentate rapine, risse e lesioni personali, con un'efferatezza 'apparentemente insensata' che nasconde fragilità emotive diffuse e un progressivo svuotamento affettivo. Sebbene la violenza oggi appaia sempre più armata, con l'uso di pistole, coltelli e armi improprie, gli adolescenti sono sempre più 'disarmati' di fronte a nuove fragilità psicologiche e relazionali, spaventati da un mondo esterno che considerano pericoloso, imprevedibile, segnato da conflitti e violenze all'interno delle famiglie e nella società, con casi di autolesionismo e tentati suicidi e, in alcuni casi, uso di sostanze e dipendenze. Preoccupa, inoltre, la crescita nel 2025 di minori denunciati o arrestati per associazione mafiosa in alcuni territori". 🔗 Leggi su Iltempo.it

