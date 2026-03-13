Van der Poel scatenato Pellizzari in maglia alla Tirreno | gli highlights della quarta tappa

Durante la quarta tappa della Tirreno-Adriatico, il ciclista Van der Poel ha preso il comando del gruppo, mentre Pellizzari ha indossato la maglia di leader alla Tirreno. La corsa si è conclusa a Martinsicuro, con uno strappo di Tortoreto e un finale ricco di azioni intense. La tappa ha visto numerosi scatti e sorpassi lungo il percorso in provincia di Teramo.

Gran finale a Martinsicuro, in provincia di Teramo, per la quarta tappa della Tirreno-Adriatico: lo strappo di Tortoreto, 1.700 metri al 9%, come si prevedeva ha fatto selezione a 12 chilometri dalla conclusione e si è avvantaggiato un gruppetto con quasi tutti i migliori della corsa. Matteo Jorgenson ha lavorato a lungo per capitan Van Aert e ha tentato il contropiede nel finale, poi è stato il turno di Filippo Ganna, molto bravo in precedenza a tenere il ritmo sullo strappo. Ganna è stato inseguito da Vendrame, poi ci ha pensato Mathieu Van der Poel a mettere d'accordo tutti: progressione devastante quella dell'olandese e secondo successo di tappa per lui dopo quello di San Gimignano.