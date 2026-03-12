Van der Poel vince la quarta tappa della Tirreno-Adriatico Pellizzari in Maglia Azzurra

L’olandese dell’Alpecin-Premier Tech ha vinto la quarta tappa della Tirreno-Adriatico, una frazione che si è svolta tra Tagliacozzo e Martinsicuro. Durante lo sprint finale, ha battuto gli avversari conquistando la vittoria. Nel frattempo, Pellizzari indossa la Maglia Azzurra, che lo vede al comando della classifica a punti. La corsa prosegue con altri traguardi e sfide lungo il percorso.

L'olandese dell'Alpecin-Premier Tech si impone allo sprint nella frazione da Tagliacozzo a Martinsicuro. Secondo Giulio Pellizzari, che conquista la leadership della classifica generale. Mathieu Van der Poel si aggiudica la quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, imponendosi allo sprint nella frazione che ha portato il gruppo da Tagliacozzo a Martinsicuro.