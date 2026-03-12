Quarta tappa Tirreno-Adriatico 2026 | Van der Poel concede il bis Pellizzari nuova maglia azzurra

Durante la quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, da Tagliacozzo a Martinoscuro, Mathieu Van der Poel ha ottenuto la sua seconda vittoria della corsa. Pellizzari ha indossato la nuova maglia azzurra. La gara ha visto anche altri atleti protagonisti lungo il percorso. La tappa si è conclusa con le squadre che hanno regolato gli ultimi metri.

Seconda vittoria di Mathieu Van der Poel nella quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, da Tagliacozzo a Martinoscuro. L'olandese è andato via con uno scatto bruciante a 300 m dall'arrivo precedendo Giulio Pellizzari, nuovo leader della classifica generale grazie agli abbuoni, e il norvegese Johanssen. QUARTA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2026: LA CRONACA La prima fuga di giornata è partita già dall'inizio con undici uomini all'attacco: Ivan Cortina, Tibar Del Grosso, Jakub Otruba, Liam Slock, Diego Pablo Sevilla, Jonas Abrahamensen, Larry Warbasse, Timo Kielich, Laurenz Rex,Dries De Bondt e Mattia Gaffuri. Il plotone ha gestito al meglio la situazione, e nei pressi di Tortoreto, ad una ventina di chilometri dal traguardo, è andato a riprendere i fuggitivi.