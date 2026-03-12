Si finge carabiniere per truffare un anziano la moglie scopre l’inganno e lui l’aggredisce Arrestato per rapina

Un uomo si è presentato come carabiniere per truffare un anziano, ma la moglie ha scoperto l’inganno e lui l’ha aggredita. L’individuo è stato arrestato con l’accusa di rapina. L’episodio si è verificato a Empoli, in provincia di Firenze, il 12 marzo 2026. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo, coinvolto in un episodio che ha visto anche una aggressione.

Empoli (Firenze), 12 marzo 2026 – Si è finto un maresciallo dei carabinieri per mettere a segno una truffa ai danni di un anziano, ma il piano è degenerato in rapina con aggressione. Per questo un giovane italiano, classe 2006, è stato arrestato dai carabinieri di Empoli con l’accusa di rapina aggravata e lesioni personali. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 7 marzo 2026. Il racconto della vittima. Secondo quanto ricostruito, un uomo anziano si è presentato in caserma a Empoli raccontando di aver ricevuto poco prima la telefonata di un sedicente maresciallo dei carabinieri. Il falso militare gli ha detto che la sua auto era stata utilizzata per una rapina in una gioielleria e che doveva recarsi immediatamente in caserma per chiarire la situazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

