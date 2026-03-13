Valkyrie torna | il robot NASA dopo 10 anni in Scozia
Dopo dieci anni in Scozia, il robot umanoide Valkyrie, sviluppato dalla NASA, torna negli Stati Uniti. La macchina si trasferisce al Johnson Space Center in Texas, dove proseguirà le attività di ricerca e sviluppo. Valkyrie aveva trascorso un lungo periodo in Scozia prima di rientrare nel paese.
Il robot umanoide Valkyrie torna negli Stati Uniti dopo un decennio di attività in Scozia. La macchina, sviluppata dalla NASA, rientra al Johnson Space Center in Texas. L’obiettivo originale rimane quello di sostituire gli esseri umani in missioni pericolose o su Marte. Questo ritorno segna la fine di una lunga fase di ricerca all’Università di Edimburgo. Il modello è alto 1,8 metri e pesa 125 chilogrammi. Attualmente esistono solo tre esemplari funzionanti nel mondo intero. Un ritorno tecnologico dal Regno Unito. Dopo dieci anni trascorsi lontano dalla base operativa principale, l’apparato meccanico si sposta verso il Texas. Il progetto nasce per il DARPA Robotics Challenge, con lo scopo di operare in ambienti estremi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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