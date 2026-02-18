Cinema Lo chiamavano Jeeg Robot torna in sala in 4K 10 annni dopo

Il film “Lo chiamavano Jeeg Robot” di Gabriele Mainetti, uscito dieci anni fa, torna in sala in versione 4K. La causa è la richiesta di offrire ai fan un’esperienza visiva migliorata e più nitida. La pellicola, che ha rivoluzionato il cinema italiano, sarà proiettata solo per tre giorni, il 2, 3 e 4 marzo. La versione rimasterizzata permette di apprezzare meglio i dettagli e i colori originali. Questo evento speciale attira molti appassionati che vogliono rivivere un classico del cinema recente.

Roma, 18 feb. (askanews) – A dieci anni dalla sua uscita, “Lo chiamavano Jeeg Robot” di Gabriele Mainetti, il film che ha segnato un prima e un dopo nel cinema italiano, torna al cinema nella versione rimasterizzata 4K come evento speciale solo il 2, 3 e 4 marzo. Omaggio al celebre anime giapponese, con le straordinarie interpretazioni di Claudio Santamaria, Luca Marinelli e Ilenia Pastorelli, “Lo chiamavano Jeeg Robot” è stato il primo vero cinecomic italiano in chiave pulp: un’opera prima sorprendente, capace di mescolare manga, gangster e supereroi in un racconto urbano mai visto prima nel nostro Paese.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Ghost torna al cinema in versione restaurata 4K: solo a San ValentinoGhost torna al cinema in versione restaurata 4K: solo a San Valentino, con proiezioni speciali in alcune sale di Roma e Milano, per celebrare il film che ha segnato la storia romantica degli anni ’90.

Leggi anche: All'Uci luxe cinema di Megalò torna in sala “Mamma, ho perso l’aereo” per celebrare i 35 anni del film

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.