Cinema Lo chiamavano Jeeg Robot torna in sala in 4K 10 annni dopo
Il film “Lo chiamavano Jeeg Robot” di Gabriele Mainetti, uscito dieci anni fa, torna in sala in versione 4K. La causa è la richiesta di offrire ai fan un’esperienza visiva migliorata e più nitida. La pellicola, che ha rivoluzionato il cinema italiano, sarà proiettata solo per tre giorni, il 2, 3 e 4 marzo. La versione rimasterizzata permette di apprezzare meglio i dettagli e i colori originali. Questo evento speciale attira molti appassionati che vogliono rivivere un classico del cinema recente.
Roma, 18 feb. (askanews) – A dieci anni dalla sua uscita, “Lo chiamavano Jeeg Robot” di Gabriele Mainetti, il film che ha segnato un prima e un dopo nel cinema italiano, torna al cinema nella versione rimasterizzata 4K come evento speciale solo il 2, 3 e 4 marzo. Omaggio al celebre anime giapponese, con le straordinarie interpretazioni di Claudio Santamaria, Luca Marinelli e Ilenia Pastorelli, “Lo chiamavano Jeeg Robot” è stato il primo vero cinecomic italiano in chiave pulp: un’opera prima sorprendente, capace di mescolare manga, gangster e supereroi in un racconto urbano mai visto prima nel nostro Paese.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Lo chiamavano Jeeg Robot ritorna al cinema: il trailer del film cult rimasterizzato in 4K. A 10 anni dall'uscita, il film diretto da Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria, Luca Marinelli e Ilenia Pastorelli diventa un evento speciale che sarà nelle sale il 2, 3 e 4 marzo.
