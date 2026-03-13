A Valenza, nel Piemonte, il veto di Fratelli d’Italia blocca la candidatura di Oddone, mentre Globo conferma la sua posizione. La situazione politica locale si evolve con queste decisioni che influenzano le alleanze in vista delle prossime elezioni. La tensione tra i partiti si manifesta nelle scelte pubbliche e nelle dichiarazioni ufficiali, segnando un momento di particolare attenzione sulla scena politica della città.

A Valenza, nel cuore del Piemonte, la scena elettorale si sta disegnando tra veti incrociati e alleanze impreviste. Mentre il movimento civico Globoconsumatori conferma l’appoggio a Maurizio Oddone, il sindaco uscente, le dinamiche locali rivelano una frattura profonda all’interno dello stesso centrodestra regionale. Il quadro locale appare frammentato: da un lato c’è la certezza dell’endorsement di Globo, dall’altro il blocco di Fratelli d’Italia che mantiene un veto contro la rielezione del primo cittadino attuale. La tensione è alta mentre si delineano due figure femminili chiave, entrambe chiamate Alessia, con ruoli e posizioni opposte nello scacchiere valenzese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valenza: veto FdI blocca Oddone, Globo conferma

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