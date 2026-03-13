Barocco Valentino A Palazzo Barberini sfilano le Interferenze

Da quotidiano.net 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palazzo Barberini si tiene la sfilata “Interferenze” di Barocco Valentino, con una forte pioggia che rende l’atmosfera ancora più intensa. L’evento coinvolge numerosi partecipanti e si svolge all’interno delle sale storiche del palazzo, dove i modelli sfoggiano creazioni di alta moda. La manifestazione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, che osservano attentamente le esibizioni.

di Antonio Mancinelli Diluvia. Siamo a Palazzo Barberini e conviene dirlo subito, come si annuncia un casato e non un indirizzo. Perché qui il Barocco non decora, detta legge. Alessandro Michele per Valentino con la collezione autunno-inverno “ Interferenze ” lo capisce con precisione quasi insolente e comincia non da un effetto, ma da un dettaglio. L’invito riproduce infatti il bottone slacciato del busto del cardinale Pietro Valier, scolpito da Bernini nel 1627, e già questa è una dichiarazione: non la retorica del capolavoro, ma il punto in cui la perfezione si distrae e diventa presenza. Nello stesso palazzo, del resto, è in corso “Bernini e i Barberini”, la mostra che rimette in scena il rapporto tra Gian Lorenzo e Maffeo Barberini, cioè il momento in cui Roma ha capito che il potere, per durare, doveva anche imparare a sedurre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Barocco Valentino. A Palazzo Barberini sfilano le “Interferenze“

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