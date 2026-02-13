Carnevale in Osteria 2026 tra San Valentino e tradizione

Il Carnevale in Osteria 2026, tra San Valentino e tradizione, prende il via a Udine con una festa che unisce i festeggiamenti carnevaleschi alle atmosfere romantiche della festa degli innamorati. La sesta edizione di “Carnevale in Osteria – …e Ceneri con renghe, polente e buon vino” è stata presentata all’osteria Al Canarino, dove il pubblico ha potuto assaporare piatti tipici friulani mentre si preparava a vivere due settimane di eventi tra musica, danze e convivialità. Alla cerimonia di presentazione, il vicesindaco Alessandro Venanzi ha sottolineato l’import

Il Carnevale incontra San Valentino e le osterie friulane si vestono a festa. È questo lo spirito della sesta edizione di "Carnevale in Osteria – .e Ceneri con renghe, polente e buon vino", presentata all'osteria Al Canarino di Udine alla presenza del vicesindaco Alessandro Venanzi, di Enzo Mancini (presidente del Comitato friulano difesa osterie), di Francesco Snidero (presidente Confesercenti Udine) e dei consiglieri regionali Franco Iacop e Alberto Budai. Dal 14 al 17 febbraio, protagonisti saranno gli "Innamorati in maschera": un omaggio alla tradizione carnevalesca e, insieme, alla festa degli innamorati, in un connubio che unisce allegria, sapori e identità territoriale.