francesco bagnaia minimizza i titoli mondiali ducati si rivela auto critico e riflessivo

Francesco Bagnaia non si lascia impressionare dai titoli mondiali vinti con Ducati. In un’intervista recente, il pilota si dice più concentrato sul presente e sul futuro, piuttosto che sui traguardi già raggiunti. Si mostra auto-critico, parla di margini di miglioramento e di come lavorerà duramente per essere ancora più competitivo nelle prossime stagioni. Bagnaia non si perde in parole vuote, ma punta a crescere e a prepararsi al meglio per il MotoGP 2026.

Dopo due stagioni deludenti in MotoGP, Francesco Bagnaia si concentra esclusivamente sul suo futuro. In passato, il pilota italiano era in cima al campionato, conquistando titoli consecutivi con Ducati nel 2022 e 2023. Malgrado ciò, non è riuscito a espandere la sua collezione di trofei negli ultimi due anni. La Ducati ha aspettato oltre 15 anni prima che Bagnaia interrompesse il digiuno nel 2022, diventando solo il secondo pilota della storia del team a vincere il titolo.

Pecco Bagnaia apre a un possibile rinnovo con Ducati.

