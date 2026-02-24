Vaccini | 1 over 50 su 2 con cronicità non parla col medico di Herpes Zoster

Uno studio rivela che un adulto over 50 su due con patologie croniche non discute di Herpes Zoster con il medico. La causa è la scarsa consapevolezza del rischio e la percezione di questa infezione come meno grave. Spesso, queste persone evitano di affrontare l’argomento durante le visite di controllo. La mancanza di dialogo può aumentare il pericolo di complicanze. Molti, infatti, non sono ancora vaccinati contro questa malattia.

Roma, 24 feb. (Adnkronos Salute) - L'Herpes Zoster, noto anche come Fuoco di Sant'Antonio, resta “il rischio nascosto” per una fascia di popolazione che, paradossalmente, frequenta con maggiore regolarità ambulatori e servizi sanitari: gli adulti over 50 che convivono con patologie croniche. È quanto evidenzia una ricerca globale realizzata da Human8, società di consulenza specializzata in ricerche di mercato e consumer insight, e commissionata da Gsk, diffusa in occasione della Shingles Action Week 2026, settimana di sensibilizzazione sulla patologia promossa in tutto il mondo da Gsk dal 23 febbraio al 1 marzo 2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it

