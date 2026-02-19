Herpes Zoster e Pneumococco via alle vaccinazioni gratuite per i 65enni

Da quest’anno sarà possibile rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale. La campagna è rivolta alle persone nate dal 1° gennaio al 31 dicembre 1961 Ripartono le sedute gratuite per vaccinarsi contro l'Herpes Zoster, conosciuto più comunemente come Fuoco di Sant'Antonio, e lo Pneumococco. La nuova campagna dell'Azienda USL di Modena è rivolta alle persone nate dal 111961 al 31121961 non vaccinate in precedenza. Da quest'anno i cittadini interessati potranno rivolgersi direttamente al proprio Medico di Medicina Generale. Proprio in questi giorni, infatti, inizierà la distribuzione ai MMG della provincia, che potranno somministrare entrambi i vaccini ai 65enni.🔗 Leggi su Modenatoday.it

