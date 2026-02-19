Herpes Zoster e Pneumococco via alle vaccinazioni gratuite per i 65enni
Herpes Zoster e Pneumococco, causa delle complicanze nei soggetti over 65, sono ora al centro di una campagna di vaccinazione gratuita. La Regione ha deciso di riattivare le sedute di immunizzazione per proteggere gli anziani, più vulnerabili a queste infezioni. Le farmacie e i centri sanitari si preparano ad accogliere i cittadini interessati, che potranno ricevere le dosi senza costi. Questa iniziativa mira a ridurre i ricoveri e le complicanze legate a queste malattie. La campagna durerà fino alla fine dell’anno.
Da quest’anno sarà possibile rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale. La campagna è rivolta alle persone nate dal 1° gennaio al 31 dicembre 1961 Ripartono le sedute gratuite per vaccinarsi contro l'Herpes Zoster, conosciuto più comunemente come Fuoco di Sant'Antonio, e lo Pneumococco. La nuova campagna dell'Azienda USL di Modena è rivolta alle persone nate dal 111961 al 31121961 non vaccinate in precedenza. Da quest'anno i cittadini interessati potranno rivolgersi direttamente al proprio Medico di Medicina Generale. Proprio in questi giorni, infatti, inizierà la distribuzione ai MMG della provincia, che potranno somministrare entrambi i vaccini ai 65enni.🔗 Leggi su Modenatoday.it
