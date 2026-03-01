Guerra in Iran | turisti di Arezzo bloccati su nave da crociera a Dubai

Un gruppo di turisti di Arezzo si trova attualmente bloccato nel porto di Dubai a bordo di una nave da crociera, a causa delle tensioni generate dall’attacco di Usa e Israele sull’Iran. La situazione ha provocato la sospensione delle operazioni portuali, lasciando i passeggeri in attesa di sviluppi. La nave rimane in attesa di ulteriori istruzioni, mentre i turisti sono ancora a bordo.

AREZZO – C’è anche un gruppo di turisti aretini bloccato nel porto di Dubai, a bordo di una nave da crociera, per le conseguenze dell’attacco di Usa e Israele sull’Iran. Difficile fare previsioni certe sul loro rientro in Italia. La navigazione civile non è praticabile nell’area e ora devono stare sulla nave. Secondo informazioni raccolte, i turisti aretini fanno parte di una comitiva piuttosto numerosa, nella quale ci sono viaggiatori provenienti da più centri della provincia, non solo dal capoluogo, ma anche paesi come Sansepolcro e Civitella in Val di Chiana. Da quanto emerge, l’escalation militare è in una zona che, fino a pochi giorni fa, era considerata sicura dai tour operatori nonostante la dislocazione nell’area mediorientale di assetti bellici Usa, soprattutto navi e aerei da guerra. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Turisti aretini bloccati sulla nave da crociera nel porto di Dubai: cresce l’ansia delle famiglieArezzo, 1 marzo 2026 – Quella che doveva essere una settimana di relax si è trasformata in giorni di forte tensione.

