Circa 60 turisti toscani, tra cui alcuni residenti ad Arezzo e nei comuni dell'Alta Valtiberina, sono rientrati a Roma dopo essere stati bloccati negli ultimi giorni a Dubai su una nave da crociera della Msc. La loro situazione si è sbloccata dopo l’interruzione causata dal conflitto in Iran, che aveva impedito loro di proseguire il viaggio. Ora sono tornati in Italia.

Il volo di rientro odierno è stato regolare e il gruppo ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo. “In queste ore qualche volta abbiamo avuto paura, soprattutto quando abbiamo sentito la contraerea, ma tutto sommato ora è finalmente tornato a casa”, racconta il tour operator Fabrizio Labianca, che aveva organizzato il viaggio per i tiberini insieme a un’altra agenzia di viaggi aretina e che in questi giorni ha lanciato appelli per un veloce rimpatrio. I turisti hanno voluto ringraziare anche il personale della nave, “sempre disponibile e rassicurante” nei momenti più delicati. Si chiude così l’incubo provocato dall’improvvisa guerra in Iran, che aveva avuto ripercussioni anche a Dubai, dove la nave da crociera si trovava al momento dello scoppio della crisi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Guerra in Iran: turisti di Arezzo rientrati da Dubai. Erano bloccati su nave da crociera

Guerra in Iran: turisti di Arezzo bloccati su nave da crociera a DubaiAREZZO – C’è anche un gruppo di turisti aretini bloccato nel porto di Dubai, a bordo di una nave da crociera, per le conseguenze dell’attacco di Usa...

Iran, italiani bloccati su nave da crociera a Dubai: oltre 500 sulla Msc EuribiaNon solo negli hotel o in aeroporto, ci sono centinaia di italiani bloccati a Dubai su una nave da crociera.

Una selezione di notizie su Guerra in Iran turisti di Arezzo....

Temi più discussi: Roma, la guerra all'Iran spaventa i turisti: Pasqua a rischio flop, si stimano 80mila arrivi in meno; La guerra può far perdere 40 miliardi di euro al turismo mediorientale; Guerra in Iran, turisti del Vco bloccati in Oman: Stiamo tutti bene, presto si torna; Guerra Iran: voli cancellati, turisti bloccati, la Farnesina crea la Task force Golfo.

Guerra in Iran, la testimonianza dei crocieristi sardi sotto le bombe di Dubai: siamo sotto choc, potevamo morire - VIDEOCagliari Sono appena atterrati all'aeroporto di Cagliari Elmas i turisti sardi che hanno rischiato la vita sotto gli attacchi dei droni a Dubai marittima, durante il conflitto in Iran. Eravamo appena ... lanuovasardegna.it

Iran, il dramma dei turisti tornati da Dubai: «Che paura quando la contraerea sparava. È stato un viaggio che non dimenticheremo»Sono atterrati a Roma i circa sessanta turisti, tra residenti ad Arezzo e nei paesi della Alta Valtiberina, bloccati a Dubai a causa della guerra all'Iran su una nave da ... leggo.it

Oggi possiamo dire che i due veri motivi di questa guerra sono legati al destino personale di Netanyahu e di Trump. Il risultato da registrare è questo: hanno massacrato il gruppo dirigente iraniano, ucciso Khamenei padre e ci ritroviamo Khamenei figlio (che h - facebook.com facebook

“La guerra, lo dice la nostra Costituzione, non è il modo di risoluzione dei conflitti e invece è diventato il modo della risoluzione dei conflitti”: Beppe Severgnini, giornalista e scrittore, a @soultv2000 domenica #8marzo ore 21.05 su #TV2000 Canale 28 15 x.com