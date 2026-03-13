Usura nel Casertano obbligo di dimora per un indagato a Marcianise

Un indagato a Marcianise è stato sottoposto all’obbligo di dimora nell’ambito di un’inchiesta sull’usura nel Casertano. Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno accertato prestiti con interessi che arrivano fino al 120% annuo. Le autorità hanno identificato e contestato i reati legati alle attività usurarie.

Un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha portato all'esecuzione di una misura cautelare personale dell'obbligo di dimora nei confronti di una persona gravemente indiziata di plurime condotte di usura in provincia di Caserta. L'operazione è stata condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, che hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura.