Truffa del finto carabiniere a Vicenza | obbligo di dimora per un 20enne casertano

I carabinieri di Solagna hanno arrestato un giovane di 20 anni di Caserta, accusato di aver truffato un’anziana di 81 anni a Valbrenta. La misura cautelare prevede l’obbligo di dimora con permanenza notturna. L’indagine è partita dopo la denuncia della vittima, che aveva creduto alle false promesse di un finto carabiniere.

Il ventenne casertano, insieme a un minorenne napoletano di 17 anni, si era spacciato per carabiniere. La vittima era stata contattata telefonicamente dai due, che le avevano detto che il figlio aveva investito una ragazza mentre guidava usando il telefono. Per evitare conseguenze giudiziarie al figlio, i truffatori avevano chiesto all'anziana di consegnare i gioielli di famiglia a un finto carabiniere che si sarebbe presentato a casa. Quando il complice si è recato a casa della donna, è intervenuta la cognata della vittima, smascherando la truffa. Nonostante ciò, il malvivente è riuscito a fuggire con i gioielli.

Un uomo di 35 anni proveniente da Caserta è stato denunciato dai carabinieri di Civitanova Marche per aver messo in atto una truffa, fingendosi un carabiniere.

In un episodio a Roma, un’anziana donna ha evitato la truffa del finto incidente, riuscendo a far arrestare il malfattore che si spacciava per un carabiniere.

