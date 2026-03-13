I parenti delle vittime della strage del DC-9 Itavia del 1980 hanno presentato 450 pagine contro l’archiviazione dell’inchiesta. La richiesta viene discussa in vista dell’udienza fissata per il 18 marzo davanti al Gip, che dovrà decidere se continuare o meno le indagini. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria.

La richiesta di non archiviare l’inchiesta sulla strage del DC-9 Itavia del 1980 torna al centro dell’attenzione pubblica in vista dell’udienza prevista per il prossimo 18 marzo davanti al Gip. Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, ha confermato che la famiglia delle vittime si presenterà a Bologna per chiedere nuove indagini basate su documenti della Nato contenuti in 450 pagine depositate. La posizione è chiara: nonostante i magistrati abbiano richiesto l’archiviazione perché gli stati alleati hanno fornito informazioni incomplete o errate, i familiari ritengono che ci siano ancora elementi da approfondire, come la presenza negata dai francesi di un caccia Foch nel Mediterraneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ustica: 450 pagine contro l’archiviazione, i parenti

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