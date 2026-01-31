Tragedia sul Gran Sasso Alpinisti morti assiderati Chiesta l’archiviazione I parenti | Ci opporremo

La procura di Teramo ha chiesto di archiviare il caso sulla tragedia di dicembre scorso sul Gran Sasso, dove due alpinisti sono morti assiderati. I parenti delle vittime si opporranno alla decisione. La Procura ha accertato che le condizioni meteo estreme, con vento forte e temperature bassissime, hanno causato la morte senza che ci siano responsabilità penali. La vicenda resta molto sentita e ora si attende la decisione del giudice.

La bufera, il vento a cento all'ora e il freddo che non ha lasciato scampo. Per la Procura di Teramo, su quanto accaduto sul Gran Sasso nel dicembre del 2024 non ci sono responsabilità penali. È stata depositata la richiesta di archiviazione per l'inchiesta sulla morte di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i due alpinisti di Santarcangelo, di 42 e 48 anni, che persero la vita dopo essere scivolati nel vallone dell'Inferno, a quota 2.700 metri. Una prospettiva che però non convince i parenti delle due vittime che – tramite gli avvocati Francesca Giovannetti e Luca Greco – hanno già annunciato di essere intenzionati ad andare avanti con la loro battaglia legale.

