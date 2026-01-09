Venezuela Trump | Trenta milioni di barili di petrolio per gli Usa
Gli Stati Uniti si preparano a ricevere 30 milioni di barili di petrolio dal Venezuela, in un accordo annunciato durante un incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e i rappresentanti delle compagnie petrolifere statunitensi. L'iniziativa mira a gestire le riserve del paese sudamericano, rafforzando le forniture energetiche degli Stati Uniti e contribuendo a stabilizzare il mercato petrolifero.
(Adnkronos) – Gli Stati Uniti stanno per ricevere 30 milioni di barili di petrolio dal Venezuela. Donald Trump incontra alla Casa Bianca i vertici delle compagnie petrolifere degli Stati Uniti e vara il progetto per gestire le enormi riserve del paese sudamericano. Intanto, il presidente invia anche un messaggio a Cina e Russia. “Il Venezuela . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Trump: "Il Venezuela consegnerà agli Usa 50 milioni di barili di petrolio"
Leggi anche: Venezuela, Trump: “Agli Usa subito tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio”
Trump: il Venezuela ceda fino a 50 milioni di barili agli Usa. Petrolio e Cina in rosso: cosa teme il mercato; Il Venezuela avvia negoziati con gli Usa sul petrolio; Trump afferma che Caracas consegnerà a Washington 50 milioni di barili di petrolio; Venezuela, Trump: “Agli Usa subito tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio”.
Venezuela, Trump: "Trenta milioni di barili di petrolio per gli USA" - Donald Trump incontra alla Casa Bianca i vertici delle compagnie petrolifere degli Stati Uniti e vara ... msn.com
Così Trump agguanta il petrolio del Venezuela - Trump ha annunciato un accordo per l'esportazione negli Stati Uniti di trenta- startmag.it
Venezuela, Trump annuncia che Caracas fornirà fino a 50 milioni di barili di petrolio agli Stati Uniti - Donald Trump ha affermato che, dopo il rapimento di Maduro, il Venezuela "cederà" petrolio agli Stati Uniti, con ricavi gestiti da Washington ... fanpage.it
Trump alza pressione sul Venezuela: sanzioni Usa a 6 petroliere e tre nipoti della moglie di Maduro
#Tg2000, #9gennaio 2026 - ore 12 #PapaLeoneXIV #Papa #Pace #Venezuela #Maduro #Caracas #Trump #Kiev #Ucraina #Zelensky #Minneapolis #CransMontana #Svizzera #Mattarella #Meloni #Conferenzastampa #Sciopero #Maltemp #TV2000 - facebook.com facebook
Trump annuncia di aver annullato una seconda ondata di attacchi in Venezuela, dopo che Caracas ha deciso di rilasciare prigionieri politici in segno di pace e di collaborare con gli Stati Uniti, soprattutto nel settore petrolifero e del gas @ultimoranet x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.