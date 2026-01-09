Venezuela Trump | Trenta milioni di barili di petrolio per gli Usa

Gli Stati Uniti si preparano a ricevere 30 milioni di barili di petrolio dal Venezuela, in un accordo annunciato durante un incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e i rappresentanti delle compagnie petrolifere statunitensi. L'iniziativa mira a gestire le riserve del paese sudamericano, rafforzando le forniture energetiche degli Stati Uniti e contribuendo a stabilizzare il mercato petrolifero.

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti stanno per ricevere 30 milioni di barili di petrolio dal Venezuela. Donald Trump incontra alla Casa Bianca i vertici delle compagnie petrolifere degli Stati Uniti e vara il progetto per gestire le enormi riserve del paese sudamericano. Intanto, il presidente invia anche un messaggio a Cina e Russia. “Il Venezuela . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

