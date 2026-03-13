Un giudice federale ha cancellato i mandati di comparizione emessi dal dipartimento di Giustizia nei confronti del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, dichiarando che non ci sono prove sufficienti per procedere. La decisione mette fine alle indagini che coinvolgevano il dirigente e impedisce ulteriori azioni legali contro di lui. La vicenda si conclude con questa sentenza, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Un giudice federale ha annullato i mandati di comparizione che il dipartimento di Giustizia aveva emesso nei confronti del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. secondo quanto emerge da documenti giudiziari resi pubblici venerdì. Per il giudice James Boasberg, “il governo non ha prodotto praticamente alcuna prova che faccia sospettare il presidente Powell di aver commesso un reato; anzi, le sue giustificazioni sono così esili e prive di fondamento che la Corte non può che concludere che esse siano pretestuose”. La sentenza rappresenta un duro colpo per il presidente Trump, che ha ripetutamente criticato Powell per non avere... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, giudice boccia indagine contro presidente Fed Powell: “Non ci sono prove”

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