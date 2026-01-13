trump nuovo assalto alla fed indagine penale sul presidente powell

Donald Trump intensifica le sue critiche alla Federal Reserve, portando la questione in ambito legale. Un’indagine penale coinvolge il presidente della Fed, Jerome Powell, segnando un capitolo inedito nelle tensioni tra politica e istituzioni finanziarie. Questo sviluppo rappresenta un nuovo elemento nel dibattito sul ruolo della banca centrale e sulle implicazioni di un possibile intervento giudiziario in questioni di politica economica.

di Andrea Ropa NEW YORK Donald Trump rilancia lo scontro con la Federal Reserve e alza il livello del conflitto, trasformando una lunga battaglia sui tassi in un caso giudiziario senza precedenti. Il Dipartimento di Giustizia ha infatti avviato un’indagine penale sul presidente della Fed, Jerome Powell, legata alla maxi ristrutturazione della storica sede dell’istituto a Washington, un progetto da circa 2,5 miliardi di dollari. Sotto la lente anche l’ipotesi che Powell abbia fornito informazioni non corrette al Congresso sulla portata dell’intervento. La mossa arriva dopo mesi di pressioni della Casa Bianca sulla banca centrale per accelerare il taglio dei tassi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

